1 Ocak sonrasına kalanlar için 3 katı daha fazla para ödeme riski var. Emlak ve tapu harçlarında yeni düzenleme geldi. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte 2026 yılı bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre, yeni yılda emlak vergisine esas değerler, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla 3 katı olabilecek.

1 OCAK İTİBARIYLA ZAMLANACAK

NTV'de yer alan habere göre; düzenleme, özellikle konut almasına rağmen tapu işlemini henüz tamamlamamış vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlara göre 31 Aralık 2025 sonrası tapu alanlar, çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacak.

3 KATI DAHA FAZLA PARA ÖDEYEBİLİRLER

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapuda gerçek satış bedeli üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlattı. Ancak birçok işlem emlak vergisine esas rayiç bedel üzerinden yapıldığı için, 2026 yılında harç tutarları ciddi biçimde artacak.

Örneğin 2025 yılı emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026 yılında vergilendirmeye esas değeri en fazla 9 milyon lira olacak. Bu durumda bugün toplam 120 bin lira olan tapu harcı, 2026’da 360 bin liraya çıkacak. Harç bedelini alıcı ve satıcı 180’er bin lira olarak ödeyecek.

YIL SONUNA DİKKAT!

Tapusunu henüz almayan konut sahiplerine uyarıda bulunan Tolu, vatandaşların gerçek satın alma bedellerini dikkate alarak, 2026’da geçerli olacak yeni emlak vergisi değerleriyle karşılaştırma yapmaları gerektiğini belirtti.

Tolu, daha yüksek tapu harcı ödememek için tapu işlemlerinin 31 Aralık’tan önce tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Emlak vergisi değerleri ise 2027, 2028 ve 2029 yıllarında her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerine yeniden değerleme oranı eklenerek artırılacak.