İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 38 şüphelinin sağlık kontrolü işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinden itibaren gruplar hâlinde adliyeye sevk edilmeye başlandı.

Soruşturmanın, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki ifade süreçlerinin ardından savcılık sorgusuna alınacağı öğrenildi. Adliye çevresinde gün boyunca hareketlilik devam ederken, kamuoyunun soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği gözlendi.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Muhabir: RIFAT KARA