Asgari ücret zammı için gözler 12 Aralık'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için 12 Aralık tarihi verilirken zam ihtimalleri ve çeşitli senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret zammı için en olası senaryo ne? Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması mümkün mü? Uzman isim canlı yayında değerlendirmelerini aktardı

"OLMASI GEREKEN YÜZDE 40'ÜN ÜZERİNDE BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI"

Habertürk'te konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Aslında geçen yıldan yani 2025 itibarıyla satın alma gücündeki enflasyonun yaratmış olduğu tahribatı da aynı zamanda giderecek, 2026'da beklenen enflasyonu da yine karşılayacak bir asgari ücret zammı gerekiyor. Bu aslında tabii çok gerçekleşmesi olası değil. Ancak olması gereken kesinlikle yüzde 40'ın üzerinde bir asgari ücret artışı. Neden gerçekleşmesi olası değil? Şimdi iki örnek var bizde geçmişte. Mesela 2022 ve 2023'te asgari ücret iki kere arttı biliyorsunuz. Ve o yılki yani yüzde 64'lük bir enflasyon varken yüzde 100'e yakın arttı mesela 2023 yılında. Şimdi bunun gerekçesi neyse aslında aynı koşullar yine devam ediyor. Yani o zaman da yüksek enflasyon vardı. O döneme göre yüksek. Şimdi çünkü dezenflasyon politikası yoktu. O yüzden de 2023'ün ilk yarısına kadar ve hızla yükselen bir enflasyona şahittik; yüzde 64 ve 2023'te iki kez arttı asgari ücret. Sonuçta da yüzde 100'e yakın bir artış oldu. Şimdi 2,5 yıldır süren enflasyonla mücadele programı var devam eden. Ve burada artık son 2 yıldır gerçekleşen değil beklenen enflasyona göre asgari ücret artışı gerçekleşiyor.