Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilaç tedavilerine yanıt vermeyen majör depresyon, anksiyete bozuklukları ve bazı diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde dünyada etkinliği onaylanmış Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) uygulamasını başlattı.

Girişimsel olmayan, güvenli ve yan etkileri minimal olan TMS yöntemi, modern psikiyatride önemli bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor. Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, TMS Birimi’ni ziyaret ederek uygulama süreci hakkında detaylı bilgi aldı, cihaz ve tedavi altyapısını inceledi.

TMS yönteminin beynin belirli bölgelerine manyetik uyarılar göndererek duygu durum, dikkat ve ağrı algısı gibi fonksiyonların düzenlenmesine yardımcı olduunu kaydeden Gömeç, “Özellikle ilaç tedavilerinden yeterli yanıt alamayan hastalar için umut verici bir alternatif sunuyor. Tedavinin avantajları arasında hastaların işlem sırasında tamamen uyanık olmaları, seansların kısa sürmesi ve tedavi sonrası günlük yaşamlarına hemen dönebilme imkanı bulunuyor. Yan etkiler ise genellikle hafif ve kısa süreli, hastalar tarafından iyi tolere ediliyor.

Hastaneye kazandırılan ileri teknoloji TMS cihazı sayesinde, bölge halkı modern bir tedavi yöntemine artık kendi ilinde erişebilecek. Böylece hastalar uzak merkezlere gitmek zorunda kalmadan çağdaş tedavi seçeneklerinden yararlanabilecek. Hastanemiz, sağlık hizmetlerindeki yenilikleri yakından takip ederek, bilimsel temelli ve etkili tedavi seçeneklerini halkımızla buluşturmaya devam edecektir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi