Alınan bilgiye göre, Çorumluların yoğun şikayetlerine neden olan hastane otoparkına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Proje kapsamında hastane bahçesi yeniden düzenlenecek.

Kısa bir süre önce Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Doç. Dr. Gömeç, hasta ve hasta yakınlarının yoğun şikayetlerine neden olan sorunları çözmek için kolları sıvadı.

4500 personelin görev yaptığı ve günlük ortalama 15 bin kişinin ziyaret ettiği hastanenin bahçesinde kapsamlı bir çalışma yapılacak. Yeni proje ile birlikte hastane bahçesindeki atıl alanlar, otopark alanı olarak yeniden düzenlenecek.

Yeni proje kapsamında hastaneye çoklu araç girişleri yerine belirli noktalardan düzenli girişlerin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, hastane bahçesindeki atıl alanların otoparka katılması ile birlikte araç kapasitesinin artırılarak ciddi bir rahatlama olması hedefleniyor.

