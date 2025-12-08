Çorum Belediyesi 2025 yılı son meclis toplantısı gerçekleştirilirken semt pazarlarında yeni dönem için tüm partilerin oy birliği ile yeni dönem resmen başlıyor.

Çorum Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen semt pazarlarında seçme yapılabilmesine ilişkin madde Aralık ayı toplantısında oylamaya sunuldu. Ek gündem maddesi olarak oylanan madde tüm siyasi partilerin ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. 2026 yılının ilk pazartesi günü kurulacak olan semt pazarından başlamak üzere pazarlarda ürünler vatandaşlar tarafından seçilerek alınabilecek.

SEÇİTİRİLMEYECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Belediye Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda semt pazarlarında 2026 yılı itibariyle yeni dönem başlarken seçtirilmeyecek ürünlerde belli oldu. Buna göre semt pazarlarında; çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, vişne, üzüm, kivi, incir, Trabzon Hurması, ahududu, erik, kızılcık, kuşburnu, iğde, dut, böğürtlen, avokado, Yaban Mersini, balık çeşitleri, şarküteri ürünü, süt ürünleri, kuru bakliyat, kurutulmuş ürünler, baharat ve aktar, bamya, enginar, unlu mamuller, mantar çeşitleri, meyve marmelatı, pekmez ve ürünleri, salça, bal, reçel, cezerye, madımak, yaprak (asma), kuruyemiş seçal ürünlerine dahil edilmeyecek. Belirtilen ürünlerin dışında kalan tüm ürünler seçilerek alınabilecek.

UYMAYANLARA TAHSİS İPTALİ CEZASI VERİLECEK

Oylamanın ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum semt pazarlarının Türkiye’de örnek olarak gösterilmesi adına adımlar attıklarını ifade etti. Seçtirmeyen esnafa ise ceza verileceğini belirten Başkan Aşgın “İlimizde tüm pazarlarımızı kapsayacak şekilde yeni bir döneme giriyoruz. Seç-Al kararına uymayan pazarcı esnafımıza yönetmeliğin 27-1/D maddesinde sayılan “Satıştan Kaçınmak” suçundan tahsisin iptali işlemini gerçekleştireceğiz. Aldığımız bu karar hem esnafımıza, hem hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bu kararı aldık bitti yapmayacağız. Takiplerimiz sürekli en sıkı şekilde devam edecek. Ben şahsen ve Zabıta Müdürlüğümüz nezaretinde takibini yapacağız.” dedi.

“ÜLKEDE ÖRNEK PAZARLAR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Semt pazarlarıyla ilgili alınan kararda tüm partilerin oy birliği ile destek verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Aldığımız bu kararın ardından semt pazarlarımızı ülke içerisinde parmakla gösterilen pazarlar haline şehrimizdeki pazarları getirme irademizin bir göstergesi olarak doğru bir adım atmış olacağız. Hem bağımsız üyemiz, hem Yeniden Refah partisi üyemiz, hem Milliyetçi Hareket Partisi üyemiz, hem AK Partili üyelerimiz hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin oybirliği ile bu karar kabul edilmiştir. Arkasında güçlü bir siyasi irade vardır. Sonuna kadar da takipçisi olacağız. Aldatan bizden değildir. İşini düzgün yapan esnafımızı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz. Aksi takdirde de gereğini yapmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararlarının şehrimiz için hayırlı olmasını niyaz ediyorum.” dedi.