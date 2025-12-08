Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Mescidi’nde duygu dolu bir program gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Mescidi Hatibi Rıfat Sert’in öncülüğünde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan minik öğrenciler, öğrendiklerini cemaatin huzurunda büyük bir heyecanla sergiledi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Ahlatcı, miniklerin Kur’an tilavetlerini dinleyip gayretlerine yakından şahitlik etti.

Program sonunda öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Milletvekili Ahlatcı, geleceğin teminatı olan çocukların güzel ahlak ve değerlerle yetişmesine katkı sunan hocalara ve velilere teşekkür ederek, “Allah evlatlarımızın yollarını açık eylesin” dedi.

Etkinlik, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Programa; AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Gülabibey Mahalle Teşkilatı da katılım sağladı.

Muhabir: SELDA FINDIK