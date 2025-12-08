Çorum Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleşti.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı Meclis’te vatandaşı doğrudan ilgilendiren su ve ulaşım gibi hizmetlerdeki fiyat artışı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20,40 TL olan şehiriçi tam akıllı kart bilet ücreti 30,00 TL, 14,00 TL olan Şehir İçi Öğrenci ücretinin ise 18.00 TL olması karara bağlandı.

Abonman sisteminden yararlanan öğrenciler için hayata geçirilen 1 aylık sınırsız biniş ücreti 640,00 TL'den 770,00 TL'ye çıktı.

Çorum'da 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle su fiyatlarında da değişikliğe gidildi.

Meskenlerde geçen yıl on tona kadar su kullanımlarında 12,90 TL olan su kullanımının 18,06 TL, onbir yirmi ton arası 15,52 TL olan su kullanımlarının ise 21,73 TL, yirmibir otuz ton arası 17,11 TL olan su kullanımlarının da 27,37 TL olması karara bağlandı.

CHP zamma şerh koydu

Cumhuriyet Halk Partisi grubu zamma karşı çıktı. Artışların enflasyon rakamlarının çok üzerinde oranlarda yapıldığını savunan CHP grubu, şu şerhi koydu: "Bu oranlar vatandaşlarımızım hizmetlere erişimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple yapılmak istenen değişikliklere karşı şerhimiz olduğunu bildiririz"

CHP'nin itirazına rağmen ulaşım ve su zammı Meclis'ten geçti.