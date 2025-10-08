Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde mevcut Başkan Kenan Mazıbaşı, görevini Adem Şahin’e devretti.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, partiye olan hizmetleri nedeniyle Kenan Mazıbaşı’na teşekkür ederken, yeni başkan Adem Şahin ve ekibine de üstün başarılar diledi.

Adem Şahin’in başkanlığında oluşturulan İlçe Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Kenan Mazıbaşı, Zeynal Yalçınkaya, Hüseyin Gündoğan, Mehmet Erdugan, Atilla Kaluç, Cemil Çetin, Şengül Koçak, Çiğdem Tokgöz, Hüseyin Kellegöz, Arap Can Karslı, Süleyman Aydoğan, Gülhanım Bilgin.

Mazbata, devir teslim töreni ve hayırlı olsun ziyaretine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanları; Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile parti yöneticileri katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR