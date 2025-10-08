Yol modernize edildiğinde Osmancık ilçesini de olumlu anlamda etkileyecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, il genel, karayolları ve özel idare temsilcileri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Milletvekili Kaya, Maksutlu Köyü’nden Sinanözü Köyü’ne kadar uzanan Boyabat Barajı sahil yolunun standardının yükseltilmesi ve yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığını, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek bu çalışmanın öncelikle zemin iyileştirmesi ve yol güçlendirme aşamalarıyla başlayacağını söyledi.

Güzergâh boyunca mevcut yolun durumu, eğim ve drenaj yapısı ile altyapı ihtiyacı değerlendirilirken, yapılacak çalışmayla yolun hem trafik güvenliği hem de ekonomik ömrünün artacağını vurgulayan, Kaya, “İlk etapta mevcut yolun fiziki şartlarını iyileştirip dayanıklılığını artıracağız. Ardından sıcak asfalt kaplama işlemiyle yolu modern bir standarda kavuşturacağız. Böylece hem bölge halkı hem de sahil yolunu kullanan vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacak. Proje bölge halkı için büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, vatandaşımıza hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz. Kargı ilçemizin her köşesine ulaşmak, yollarımızı daha güvenli ve modern hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor.” dedi.