Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin’le Farkındalık Etkinlikleri kapsamında, Çorum Çiğdem Anaokulu’nda anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı, çocuklara yalnızca bilgi kazandırmak değil; vicdan, adalet ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek olarak vurgulandı.

Okul bahçesinde bir araya gelen minik öğrenciler, Filistin’e destek amacıyla hazırladıkları resimleri sergiledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan çocuklar, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganlarıyla Filistin halkına destek mesajı verdiler. Programda, mavi renklere boyanmış balonlar gökyüzüne bırakıldı, öğrenciler şiirler okudu, farklı sanatsal etkinlikler sergilendi. Miniklerin duygu dolu mesajları ve etkinlikteki coşkulu katılımı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

