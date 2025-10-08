İsrail’in bebek, kadın, yaşlı demeden gerçekleştirdiği saldırılarının tüm insanlığın vicdanını yaralarken ne yazık ki hükümetin bu vahşet karşısında sadece mitinglerle, söylemlerle ve gösterilerle yetindiğini ifade eden YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu: “Gazze’ye mitingle değil, icraatle destek verilir” dedi.

Gazze için yapılan her türlü mitinge kendilerinin de destek verdiğini ancak mitingler sürerken hatta Sumud Filosu Gazze için yola çıktığında Mersin, İstanbul ve Fethiye’den bazı ticaret gemilerinin Haifa’ya doğru hareket ettiğini, İsrail’e ticari ürün taşımaya devam ettiğini vurgulayan Nuri Kuşcu: “Bizler “Kahrolsun İsrail diye haykırırken, o satanist Siyonistler kardeşlerimizi katletmeye devam ediyordu. Vatandaş ne yapsın; eli kolu bağlı. En azından tarafım belli olsun diye ne zaman miting olsa gece yarısı da olsa koşa koşa geldi, ‘Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail’ diye haykırdı. Sokaklara çıkmalıyız, mitingler yapmalıyız; ama söylemlerimizi artık değiştirmek zorundayız. Korkmadan, çekinmeden hükümet üzerinde icraata geçmesi yönünde baskı oluşturmalıyız. Filistin için oluşturulan platform sözcüleri, cesaretlerini toplayıp hükümetten somut adım atmaları yönünde talepte bulunsunlar. Kahrolsun demekle İsrail kahrolmuyor. Merhum Erbakan Hocamızın dediği gibi, İsrail laftan anlamaz, güçten anlar.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Hükümete tavsiyemiz; İncirlik’teki Amerikan Üssü’nü kapatın. Malatya Kürecik’te ki radar üstünü kapatın. Topraklarımızdan gecen Bakü Ceyhan Boru Hattını kesin. Deniz Kuvvetleri öncülüğünde insani yardım koridoru açın. İsrail ordusunda bulunan Türk vatandaşlarını tespit edip vatandaşlıklarını iptal edin. İsrail ile diplomatik tüm ilişkileri kesin. İslam ülkelerinin lideri konumunda olan ülkemize; miting değil, icraat yapmak yakışır” ifadelerine yer verdi.