Başkan Aşgın, “7 Ekim 2023’te uluslararası insani hukuk, insan hakları ve yaşam hakkı ihlal edilerek başlayan bu saldırılar, masum Filistinlilere yönelik acımasız bir zulüm sürecinin başlangıcıdır. Binlerce masum can kaybı, yüzbinlerce yaralı ve milyonlarca insanın temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı bu trajediye dünya olarak tanıklık ediyoruz.” dedi.

Dualarımız da, duruşumuz da Gazze’nin yanındadır diyen Başkan Aşgın, İsrail’in Gazze’de sivil yerleşim alanları, okullar, hastaneler ve ibadethaneleri hedef alarak kadın, çocuk ve yaşlı demeden bombaladığını ve ablukanın devam ettiğini vurguladı. İnsanlık vicdanının sınandığı bu süreçte, Filistin davasının artık sadece bölgesel değil, uluslararası bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç ve MHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kurtbaş, İsrail zulmüne tepkilerini dile getirdi.

Meclis üyeleri, Filistin’in özgürlük mücadelesinin insanlığın ortak davası olduğunu belirterek, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına karşı Gazze ve Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.