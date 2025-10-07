Çorum Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yapıldı. Ağırlıklı olarak imar konularının görüşüldüğü toplantıda bir süre önce anlaşma sağlanamadığı duyurulan Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokaklar’daki “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” projesinin iptali kabul edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye’nin özverili çalışmalarına rağmen hak sahipleriyle uzlaşı sağlanamadığını kaydetti.

Kentsel dönüşüm kapsamında makul bir çalışma yapıldığını kaydeden Aşgın, “Çok cazip bir projeyi Hasan Paşa’daki hak sahiplerinin yüzde 43’ünün reddetti. Biz “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” projesini bugün iptal ederek hak sahiplerinin müteahhitlerle ilerleyebilmesi için onların önünü açıyoruz.” dedi.

Aşgın, vatandaşlar yapıcı olursa bu projelerin hayata geçirebileceğinin altını çizdi.

ÖZÜYAĞLI SUNUM YAPTI

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı da iptalinin görüşüldüğü Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Meclis'e sunum yaptı.22 Ağustos’ta hak sahipleriyle görüşmelere başladıklarını hatırlatan Özüyağlı, “Proje kapsamında üç imar adası birleştirilmiş; yapılar arasında sağlıklı mesafeler bırakılması, ada içerisinde park ve otopark gibi sosyal donatı alanlarının karşılanması amacıyla, revizyon imar planında öngörülen 2 emsal değeri aşmadan zemin+7 kat olarak tasarlanmıştır. Belediyenin üç adayı birleştirerek geliştirdiği dönüşüm projesi haricinde, mevcut parsellerin imar mevzuatı gereği 8 kat yapılaşmaya uygun değildir. Mevcut durumda vatandaşlarımızın dairelerin büyüklükleri 3 katlı yapılarda net: 55 m² ile 93 m², Brüt: 74 m² ile 103 m² arasında 5 katlı yapıların ise net:82 m² ile 85 m² Brüt ise 96 m² 104 m² arasındadır. Arsa payları ise 5 katlı yapılarda 49 m² ile 68m² arasında – 3 katlı yapılarda ise 85 m² ile 115 m² arasında olup her bir bağımsız bölümün birbirinden farklıdır. Bu sebepten dolayı her bir vatandaşımızın ödeme durumları da birbirinden farklılık teşkil etmektedir.

Ödeme miktar ve koşulları kamu kaynaklarının imkân verdiği ölçüde kolaylaştırılmıştır. Buna göre: 3 katlı binalarda hak sahibi olan vatandaşlar 2+1 (brüt 91 m²) daire istemesi durumunda ortalama 183.000 TL – 403.000 TL arasında, 5 katlı binalarda hak sahibi olan vatandaşlar 2+1 (brüt 91 m²) daire istemesi durumunda ortalama 702.000 TL – 985.000 TL arasında geri ödeme çıkmıştır. 3+1 (brüt 119 m²) daire tercih etmek isteyen vatandaşlarımız ise 1.000.000 TL ilave ödeme söz konusudur. Peşin ödemelerde %20 indirim seçeneği sunulmuş, ayrıca isteyen vatandaşlarımız için 60 aya kadar vade imkânı sağlanmıştır. Yapılacak ihale sonucunda kat karşılığı inşaat oranının %37’nin üzerine çıkması durumunda artan değer vatandaşlarımızın borçlarından düşüleceği ifade edilmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, 27 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 246 bağımsız bölümü temsilen 471 vatandaşımızla en az birer kez görüşülmüş ve bu görüşmelerin sonucunda 114 bağımsız bölümün yasal temsilcileriyle ön sözleşme imzalanmıştır. Yapılan görüşmeler dikkate alındığında sözleşme imzalama oranı yaklaşık %47, toplam 266 bağımsız bölüm üzerinden değerlendirildiğinde ise yaklaşık %43 olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen katılım oranları, projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için öngörülen seviyenin altında kalmıştır.” ifadelerin kullandı.

Özüyağlı, eğer bu dönüşüm olsaydı Hasanpaşa’da sadece depreme dirençli binalar ve sosyal alanlar olmayacağını vatandaşların dairelerinin de değerleneceğini ancak uzlaşma sağlanamadığını kaydetti.

KALE VE MİMAR SİNAN’DA ÇALIŞMALAR DEVAM

Kentsel dönüşüm çalışmalarının Mimar Sinan ve Kale’de sürdüğünü bildiren Özüyağlı, “Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar sürüyor. Geçen hafta Bakanlığımız tarafından Kentsel Dönüşüm Daire başkanımız Çorum’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler. Sayın Başkanımızla görüştüler. Kale ve Mimar Sinan üzerinde bizim de beğendiğimiz hızlı bir ilerleyiş var. Ekim ayı içerisinde Kale Mahallesi’nde TOKİ marifetiyle yapılacak dönüşümle ilgili uzlaşı görüşmelerine başlanacağını Bakanlığımız bize ifade etti. Biz ihtiyaç olan bölgelerde projeler yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.