Bu yıl 10–19 Ekim tarihleri arasında Çorum TSO Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 12. Çorum Kitap Kültür Günleri kapsamında, 32 bin öğrenciye kitap alışveriş çeki dağıtılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin kitapla buluşmasını çok önemsiyoruz. İlkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerimizin en az bir kitap alabilmesi için bu organizasyonu hazırladık” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, proje kapsamında toplam 3 milyon 300 bin TL bütçe ayrıldığını belirterek, “Bu tutarın 2 milyon 300 bin TL’lik kısmı hayırseverlerimizin desteğiyle karşılandı. Eğitime katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Her öğrencinin alacağı alışveriş çekiyle dilediği kitabı satın alabileceğini belirten Başkan Aşgın, “32 bin öğrencimize dağıtacağımız çeklerle, çocuklarımızın kitap sevgisini pekiştirmek istiyoruz.” dedi.

Çorum Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında oybirliğiyle kabul edilen proje kapsamında alışveriş çekleri, kitap fuarı süresince öğrencilere ulaştırılacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ