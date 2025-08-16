Müftü Yıldırım bu kapsamda ilk olarak Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Camii yaz Kur’an kursu ile cami yanındaki Hasan-Selma Karakuş 4-6 yaş grubu Kur’an kursuna giderek burada eğitim gören miniklerle buluştu. Öğrencilerle önce bahçede sonrasında ise camide bir araya gelen İl Müftüsü Yıldırım, onlarla kısa bir süre hasbihal etti. Cami görevlilerinden de bilgi alan Müftü Yıldırım, öğrencilere başarılar, hocalarına da kolaylıklar diledi.

Müftü Yıldırım ayrıca Buharaevler’de Hz. İbrahim Camii’ndeki, Buhara Caddesi’nde bulunan Murad Hüdavendigar Camii’ndeki; Osmancık Caddesi’nde bulunan Köroğlu Camii’ndeki, Mahmutevler’de bulunan Kevser Camii’ndeki, Kevser Camii yanındaki Şehit Nurullah Yeşildağ Yaz Kur’an kurslarını da ziyaret ederek buradaki çocuklarla biraraya geldi.

Müftü Yıldırım Köroğlu Camii yanındaki Şehit Baki Afşar, Hz İbrahim Camii altında bulunan Kur'an kursunu da ziyaret ederek buradaki öğrencilerle hasbihal etti.

Müftü Yıldırım’a ziyaretlerinde İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin de eşlik etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR