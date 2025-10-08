Çorum siyaseti ısınmaya başladı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın “AKP ve MHP Bildiğimiz Gibi” şeklindeki dün geceki paylaşımına AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak aynı sertlikçe cevap vererek Tahtasız’ı “ikiyüzlülük” ile suçlaması tartışmayı alevlendirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız emeklilere intibakı içeren kendisine ait kanun teklifinin görüleceği gece TBMM oturumunda gerekli çoğunluk sağlanamayarak oturumun kapatılmasına tepki gösterdi.

Tahtasız konuyla ilgili “AKP ve MHP BİLDİĞİMİZ GİBİ!” başlıklı paylaşımında: “Genel Başkanımızı ve bizleri Meclis açılışına katılmadığımız için eleştirenler, Meclis çalışmalarına katılmıyor! AKP ve MHP milletvekilleri Meclis’te toplantı yeter sayısını sağlayamadığı için birleşim yarın toplanmak üzere kapandı. Bu halkın oylarıyla seçilen ve görev yapsın diye Meclis’e gönderilen AKP ve MHP Milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’na katılmadıkları için Meclis çalışamıyor. Bu iktidarı ve ortağını halkımıza şikayet ediyoruz. CHP Grubu olarak Meclis çatısı altında verdiğimiz mücadeleye devam ediyoruz” görüşüne yer verince cevap gecikmedi.

Bu paylaşımın ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da “İKİYÜZLÜLÜĞÜN FOTOĞRAFI” şeklinde bir paylaşımda bulunarak Tahtasız’ı ikiyüzlülük ile suçladı.

YAKUP ALAR, TAHTASIZ’I İKİYÜZLÜLÜK İLE SUÇLADI

Yakup Alar paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Bu halkın oylarıyla seçilen ve görev yapsın diye Meclis’e gönderilen AKP ve MHP Milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’na katılmadıkları için Meclis çalışamıyor.” diye sosyal medyada algı paylaşımı yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Mecliste toplantı yeter sayısı oylamasına katılmadığı halde katılmış gibi fotoğraf paylaşması siyasi ikiyüzlülüğün ve samimiyetsizliğin açık bir göstergesidir.

Milletin oylarıyla seçilip milletin Meclisinde oylamaya katılmamak ,ardından da “AK Parti ve MHP Meclis’e katılmıyor” diyerek algı oluşturmak, tam anlamıyla siyasi ikiyüzlülüktür. Millet artık bu tür gösteriş, şov siyasetini değil, icraat ve samimiyet görmek istiyor. Çorum’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine sosyal medyada algı operasyonları yapmak, milletvekilliği sorumluluğuyla bağdaşmaz. Sayın Tahtasız, halkın iradesiyle dalga geçmeyi, şov yapmayı bırakın; Meclis’e gidip görevinizi yapın! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar; yalanın ömrü ise sosyal medya gönderiniz kadar kısadır.”

ÇIPLAK DA KATILDI

Yakup Alar’ın ardından MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da Milletvekili Tahtasız’ın TBMM çalışmalarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Tahtasız’ın, “Bu halkın oylarıyla seçilen ve görev yapsın diye Meclis’e gönderilen AKP ve MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’na katılmadıkları için Meclis çalışamıyor.” şeklindeki ifadelerinin çelişkili, mesnetsiz ve tamamen popülist siyasetin bir tezahürü olduğunu kaydeden Çıplak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “

ÇOK LAF YALANSIZ OLMAZ!

Sayın Tahtasız; halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekiline yakışan, gerçekleri çarpıtmak değil, milletin verdiği görevi hakkıyla yerine getirmektir.

Kendi grubunun hatıra fotoğrafını Meclis çalışması diye paylaşmak, hangi gerçeklikle örtüşmektedir?

MHP Grubu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğunun bilincinde olarak çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir.

MHP; ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten ve her şart altında devletinin ve milletinin yanında duran bir siyasi anlayışın temsilcisidir. Bizim safımız bellidir: Sevdamız millet, gücümüz devlettir.

MHP olarak “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.” diyoruz. Bu anlayışla Cumhur İttifakı çatısı altında, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışıyoruz.

CHP Milletvekili Sayın Tahtasız’a tavsiyemiz; sosyal medyada algı oluşturma çabalarını bırakıp, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak yapıcı çalışmaların içinde olmasıdır.

Milletimiz artık laf değil, icraat görmek istemektedir.

Popülist söylemler ne Cumhuriyet Halk Partisi’ne ne de Sayın Tahtasız’a herhangi bir fayda sağlamayacaktır.

Sayın Tahtasız, şimdiye kadar şehrimize, ülkemize sosyal medya paylaşımları hariç ne katkı sağladınız?”

MEHMET TAHTASIZ: “İKİYÜZLÜLÜK NEDİR?”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da AKP ve MHP İl Başkanları’nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak sert bir cevap verdi:

“Bazıları sabah sabah aynaya bakarak konuşmuş olsa gerek ki “İkiyüzlülük”ten dem vurarak ipe sapa gelmez, yanlış bir açıklama yapmış!

Kendisi koltukta yeni ve acemi olduğu için pek takip edememiş olabilir ama milletvekili seçildiğim günden bu yana TBMM’de Yasama çalışmalarına en çok katılan Çorum Milletvekili’nin ben olduğumu hatırlatmak isterim.

Önceki günlerde olduğu gibi dün de Meclis’te açılışından kapanışına kadar görevimin başında olduğumu o kişiye cevap olsun diye değil de halkımız bilsin diye belirtmek istiyorum.

Madem birileri “ikiyüzlülük”ten dem vurdu ikiyüzlülük neymiş açıklamak farz oldu.

* İkiyüzlülük; Bir taraftan İsrail’e “Van Minüt” deyip, diğer taraftan İsrail’e gemiciklerle mal göndermektir.

* İkiyüzlülük; “Gel artık bitsin bu hasret” deyip sonrasında “Biz yanıldık Allah Affetsin” demektir.

* İkiyüzlülük; Rahip Brunson’u kastederek “Bu fakir bu ülkede olduğu sürece kimse o teröristi alamaz” deyip, gelen bir telefonla Rahip Brunson’u serbest bırakarak ilk uçakla ülkesine göndermektir.

* İkiyüzlülük; meydanlarda “Katil Sisi” diye bağırıp, salon toplantılarında katil dediği kişiyle el sıkışarak poz vermektir.

* İkiyüzlülük; yıllarca “Dostum Esad” dediği kişiye, işine gelmeyince “Katil Esed” demektir.

* İkiyüzlülük; başka partileri PKK ile yan yana olmakla suçlayıp, PKK mensuplarını Habur’da davulla, zurnayla karşılamaktır.

* İkiyüzlülük; Seçim öncesi demle demleniyorlar diye sahte videolar yayınlayıp, halkı kandırıp, sonrasında sarım gürüm olmaktır.

* İkiyüzlülük; dinle halkı kandırıp, “bakara-makara” diyenleri büyükelçi yapmaktır.

* İkiyüzlülük; “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek, faizleri yüzde 60’lara çıkarmaktır.

* İkiyüzlülük; gerçek enflasyon yüzde 85’lerde iken, işçiye, memura zam vermemek için enflasyonu yüzde 30’larda göstermektir.

* İkiyüzlülük; seçimden önce esnafa 7200 gün prim gün sözünü verip seçimden sonra unutmaktır.

* İkiyüzlülük; seçim öncesi mülakatı kaldıracağız deyip, seçim sonrası verilen sözü yutmaktır.

* İkiyüzlülük; “Bizim zamanımızda atanamayan öğretmen kalmayacak” deyip, 60 bin olan atanmayan öğretmen sayısını 1 milyona çıkarmaktır.

* İkiyüzlülük; İmam Hatip Okulları’nın başarısıyla övünüp, kendi çocuğunu özel koleje göndermektir.

* İkiyüzlülük; Türk eğitim sisteminin geliştiğinden bahsedip, torununu Amerika’da okutmaktır.

* İkiyüzlülük; Emekli Yılı ilan edip, emekliyi perişan etmektir.

* İkiyüzlülük; “Bizim iktidarımızda emekliler rahat edecek, senede 1 ay seyahat edebilecek” deyip emekliyi açlık sınırının altında maaşa mahkum etmektir.

* İkiyüzlülük; Aile yılı ilan edip, aile bütünlüğünü sağlayamamak, boşanma oranını tarihin en yüksek seviyesine çıkarmaktır.

* İkiyüzlülük; çiftçinin anayasal hakkı olan milli gelirin yüzde birini çiftçiye vermemektir.

* İkiyüzlülük; ekilmedik yer bırakmayın ürün para edecek deyip çiftçinin ürününü tarlada bırakmaktır.

* İkiyüzlülük; elektrikli traktör reklamı yapıp çiftçiyi kandırmaktır.

* İkiyüzlülük; kanun teklifi verip verdiği kanun görüşülürken Meclis’te olmamaktır.

* İkiyüzlülük; yolsuzluğu, yasakları, yoksulluğu bitireceğim diye iktidar olup, ülkemizi yolsuzluğa yoksulluğa yasaklara teslim etmektir.

* İki yüzlülük; TBMM’de Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağına, milletin refahı için çalışacağına, Anayasaya bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine yemin edip Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymamaktır.

* İkiyüzlülük; ülkenin yeraltı yer üstü kaynaklarını birilerine peşkeş çekmektir.

* İkiyüzlülük; sağlıkta devrim yapacağız deyip, vatandaşları hastanelerden sıra bulamaz, ameliyat olamaz noktaya getirmektir.

* İkiyüzlülük; her seçimde Çorum’a havaalanı sözü verip, temeli atılan havaalanında ineklerin otlamasını seyretmektir.

* İkiyüzlülük; seçim öncesi Çorum’da Hitit Üniversitesi Güney kampüsü hayırlı olsun diye maket paylaşıp sözünü tutmamaktadır.

* İkiyüzlülük; her seçim öncesi Kırkdilim Tüneli “yıl sonunda açılıyor ışık göründü” diyerek halkı kandırmaktır.

* İkiyüzlülük; seçim öncesi Acemi birliği Çorum’a hayırlı olsun müjdesi verip halkı kandırmaktır.

* İkiyüzlülük; Aşdağul’da ve Laçin’de kapatılan, çürümeye terkedilen yatılı bölge okulları Adalet Bakanlığına devredildi, ceza İnfaz kurumu olarak değerlendireceğiz diye yalan söylemektir.

* İkiyüzlülük; köylere yol sözü, tarımsal sulama kanalı sözü verip yapmamaktır.

* Kısacası seçim zamanı söz verip yapmamak halkını kandırmak iki yüzlülüktür.”