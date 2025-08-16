Çorum Belediyesi, bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’nın ismini kullanarak iş insanlarından yardım ve bağış adı altında para talep ettiği yönünde ihbarlar üzerine vatandaşları uyardı.

Kolay yoldan kazanç sağlamaya çalışan kişilerin, özellikle iş dünyasına yönelerek ihtiyaç sahiplerine yardım edileceği bahanesiyle para istediği tespit edildi. Dolandırıcıların, Çorum Belediyesi nezdinde resmi bir görev ya da yetkisi olmamasına rağmen, başkan yardımcısının adını kullanarak güven kazanmaya çalıştığı belirtildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Özüyağlı’nın ismi kullanılarak, yardım ve bağış adı altında para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin ismi kullanılarak vatandaşlarımızdan para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızdan ricamız; bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde ise vakit kaybetmeden emniyet birimlerine veya doğrudan belediyemize bilgi vermeleridir.”

Çorum Belediyesi, söz konusu girişimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu da belirterek, kamuoyunun sadece belediyenin resmi açıklamalarına ve güvenilir kaynaklara itibar etmesini istedi.