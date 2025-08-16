Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, Birleşmiş Milletler'in "trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması" hedefinin Türkiye'de de gerçekleştirmesine yönelik 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile birlikte 2021-2023, 2024-2027 ve 2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planlarının hayata geçirilmesini kapsayan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinin, 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.