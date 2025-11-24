İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katılan CHP’liler, törenin ardından Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda çelenk sundu.

Törene; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İl Başkanı Solmaz, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal koşullarına vurgu yaptı. Türkiye’nin aydınlık geleceğini kuracak olan öğretmenlerin hak ettikleri itibara yeniden kavuşması gerektiğini kaydeden Solmaz, CHP iktidarında hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında kalmayacağını belirterek, “Hiçbir öğretmen kariyer sınavına girmek zorunda kalmayacak. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı yapılmayacak. Ataması yapılmayan öğretmen kalmayacak. Hiçbir öğretmen diplomasını asıp başka bir işte çalışmayacak. Öğretmenlerimiz geçinmek için ek iş yapmayacak” dedi.

CHP’liler, tören sonunda Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Haber Merkezi