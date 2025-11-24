Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi tarafından Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen programda, yıl içinde emekli olan öğretmenler “hizmet şeref belgesi” ile onore edildi.

Yıl içinde emekli olan Abdullah Görkem, Abdullah Güler, Ahmet Çek, Dursun Şen, Emine Gedik, Erol Taş, Fatih Üstündağ, Fikret Aktağ, Gülhan Çıta, Hakkı Poyraz, Hamza Doğan, Hatice Kanur, Hayati Uysal, Naci Dişibüyük, Namık Akdal, Sema Mantı, Taner Damar ve Yasemin Uzunoğlu’na hizmet şeref belgeleri Vali Ali Çalgan tarafından verildi.

Muhabir: Haber Merkezi