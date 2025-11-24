Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenliğin dünyanın en kutsal ve saygın mesleklerinden biri olduğunu vurguladı. Damar, geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren öğretmenlere duyduğu şükranı ifade etti.

Damar, öğretmenliğin gücünü sevgiden aldığını belirterek, “Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı aklın ve bilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünü hatırlatan Damar, öğretmenlerin en zor koşullarda dahi büyük fedakârlık örneği gösterdiğini ifade etti.

Damar, görevleri başında şehit düşen Ceren Öğretmen, Aybüke Öğretmen ve diğer tüm şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirtti.

Atama bekleyen, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Damar, bu öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Mesajını, “Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim ordusunda görev almış tüm öğretmenlerimizi şükran ve minnetle yâd ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadeleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi