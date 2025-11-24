AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin topluma kattığı değeri vurguladı. Ahlatcı, hem çocukluk yıllarından bir anısını hem de öğretmenlere yönelik duygu yüklü teşekkürlerini kamuoyuyla paylaştı.

Milletvekili Ahlatcı mesajında, “Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatçılar öğretmenlerdir. Ellerinizden öpüyorum.” ifadelerini kullanarak öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Ahlatcı, 1981-1982 yıllarında öğrenim gördüğü Çorum İnönü İlkokulu’nda çekilen sınıf fotoğrafını da paylaşarak o günlere dair hatıralarını tazeledi. Söz konusu fotoğrafın, öğrenciler ve öğretmenlerin bir arada yer aldığı özel bir kare olduğunu belirtti.

Çocukluk yıllarına ait bu fotoğrafın kendisi için duygusal bir değeri olduğunu söyleyen Ahlatcı, “Beden Eğitimi Öğretmenimiz rahmetli Hayati Hatipoğlu’nu rahmetle anıyor, Sınıf Öğretmenimiz İdris Şahin’e (Allah uzun ömürler versin) şükranlarımı sunuyorum. İdris Şahin öğretmenim başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ellerinden öperken, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat etmiş tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Fotoğrafta kendini bulan tüm arkadaşlarıma selamlar.” dedi.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir milleti geleceğe hazırlayan kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Öğretmenlik, insan yetiştirme sanatıdır. Sadece sınıflarda değil, hayatın her alanında bir millete yön veren, geleceği şekillendiren kutsal bir görevdir. Ben de bir öğretmen evladı olarak bu mesleğin ne kadar fedakârlık gerektirdiğini yakından bilen biriyim.” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, görevini büyük özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerin Türkiye’nin yarınlarını şekillendirdiğini belirterek mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu vesileyle, görevini sevgiyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor; ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”

