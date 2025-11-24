Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Laçin Yeşil Göl mevkiinde trekking (doğa yürüyüşü) etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe çok sayıda öğretmen ve öğretmenlerin aileleri katılarak sonbaharın büyüleyici renkleri eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, hem doğayla iç içe bir gün geçirdi hem de Öğretmenler Günü’nün coşkusunu birlikte yaşadı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak emek ve özverileri için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi