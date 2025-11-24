Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından AHL Park Alışveriş Merkezi’nde “Atatürk ve Ebru” temalı bir sergi düzenlendi.

Serginin açılışına İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile Şube Müdürleri Kutluhan Cüce ve Nusret Mucen katıldı. Etkinlikte, 10 Kasım’a özel hazırlanan çok sayıda çalışma ziyaretçilerle buluştu.

Katılımcılar, sergi kapsamında düzenlenen atölye çalışmasına da katılarak ebru sanatını deneyimleme fırsatı buldu.

Muhabir: Haber Merkezi