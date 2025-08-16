Dünya Katılım Bankası, bankacılık sektöründe bir ilke daha imza atarak, fiziki altına yatırım yapan herkese altın hediye ediyor.

Ahmet Ahlatcı tarafından satın alınan Adabank, marka kimliğini yenileyerek “Dünya Katılım Bankası” adını aldı.

Bankacılık sektöründe kısa sürede önemli bir yer edinen Dünya Katılım Bankası, bir ilke imza atarak Ağustos ayı içerisinde ister mobil şubeden, ister internet şubesinden Dünya Katılımlı olan herkese sigortalı kargoyla adrese siparişlerde hediye olarak altın veriyor.

Kaçırılmayacak bir fırsat sunan Dünya Katılım Bankası’ndan siparişlerde tam altına 0,25 gram, yarım altına 0,20 gram, çeyrek altına 0,17 gram, 1 gram altına ise 0,10 gram altın hediye veriliyor.

Kampanyadan faydalanmak için 1-31 Ağustos tarihleri arasında Dünya Katılım Bankası’nda ilk defa hesap açtıran yeni bireysel müşteriler için geçerli olacak. 15-31 Ağustos tarihleri arasında verilen fiziki altın siparişleri ise kampanyaya dahil olacak.

Her müşterinin kampanya süresince fiziki altın siparişleri karşılığında kazanabileceği hediye altın miktarı toplamda en fazla 0,25 gram ile sınırlı olacak. Hediye altınlar fiziki altın siparişi teslim edildikten sonra 1 iş günü sonrası altın cari hesabına aktarılacak.