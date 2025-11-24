Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1928 yılında “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanının verildiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün 44’üncü yılı ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da törenlerle kutlandı.

24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda bir program düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve devamında İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Abdulmecid Han’ın, emekli öğretmenler adına da Dursun Şen’in birer konuşma yaptığı program, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın konuşmasıyla devam etti.



Başöğretmen Atatürk’ün ‘dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır’ sözünün bugün bir kez daha öğretmenliğin ne kadar yüce bir meslek olduğunu hatırlattığını belirten Çağlar, “Geleceği şekillendiren öğretmenlerimiz toplumun ilerlemesinde, bilimin ışığının yayılmasında ve nesillerin karakterinin inşasında en güçlü rehberlerdir. Her bir öğretmen dünün emanetini bugüne, bugünün umudunu yarınlara taşıyan birer gönül insanıdır” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise öğretmenliğin bir peygamber mesleği olduğunu kaydederek, “Bu nedenle, öğretmenliğin çok güzide ve özel bir konumu var. Geçmişe baktığımız zaman öğretmen denilince akla ilk olarak sevgi, saygı gelir, muhabbet gelir, fedakârlık gelir. Bize rehberlik eden kahramanlar akla gelir. İlk akla gelenlerin bunlar olması, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal, güzel ve özel olduğunu gösterir. Öğretmenlerimizin eserleri aslında onların öğrencileridir. Bu anlamda öğretmenlerimiz ne kadar güzel bir eser ortaya çıkartırlarsa, ne kadar başarılı bir eser ortaya çıkartırlarsa işte o zaman başarı ortaya çıkıyor. Bugün dünden daha iyiysek, bilimde, sanatta, kültürde, birçok sınai üretimimde dünden daha iyiysek bu öğretmenlerimizin sayesinde” dedi.



Vali Ali Çalgan da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yalnızca bir kutlama günü olmadığın, aynı zamanda öğretmenlerin fedakarlıklarını, hedeflerini ve ülkenin yarınlarına katkılarını hatırlama ve taktir etme, onlara olan gönül borcunun en yüksek seviyede ifade edilme günü olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin insanlık tarihinin en kutsal ve en saygın mesleklerinden birisi olduğunu söyleyen Çalgan, “Çünkü öğretmen sadece bilgi aktaran bir kişi olmakla kalmaz aynı zamanda karakter inşa eden, değerleri öğreten, bireyi hayata hazırlayan bir rehberdir. Öğretmen öğrenciler için bir rol model, toplum için bir kanaat önderidir. Sizler ülkemizin en kıymetli sermayesi olan gençlerimizi yetiştirerek, geleceğimizi şekillendiriyorsunuz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘öğretmenler, yeni nesil sizlerin eserir olacaktır’ sözü öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluğun büyüklüğünü ve kutsiyetini en güzel şekilde ifade etmektedir” dedi.

Mesleğe yeni giren öğretmenlerin temsili yemin töreninin ardından yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Kutlama programı Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve “Ellerin Dansı” gösterisi ile sona erdi.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, bazı daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.