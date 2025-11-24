Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günün anısına 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi