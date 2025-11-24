Türk Eczacılar Birliği (TEB) 45. Dönem Olağan Büyük Kongresi’nde yeni başkanlığa Ecz. Mehmet İrfan Demirci seçilirken, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası da iki önemli üst düzey temsil elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Türk Eczacıları Birliği 45. Dönem Olağan Büyük Kongresi, 59 Bölge Eczacı Odası delegelerinin katılımıyla yapıldı. 413 delegenin oy kullandığı seçimlerde TBB’nin yeni dönem yönetimi belli oldu. Kongrede, Gaziantep Eczacı Odası’ndan Ecz. Mehmet İrfan Demirci, Türk Eczacıları Birliği’nin yeni Başkanı seçildi. II. Başkanlığa Erzurum Eczacı Odası’ndan Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Genel Sekreterliğe Ankara Eczacı Odası’ndan Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Saymanlığa ise Tekirdağ Eczacı Odası’ndan Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya getirildi.

Yeni dönem Merkez Heyeti Asil Üyeleri; Antalya, İstanbul, Aksaray, Şanlıurfa, Van, Edirne ve Adana eczacı odalarından seçilen isimlerden oluştu.

Kongrede 45. Bölge Çorum Eczacı Odası da iki önemli başarı elde ederek öne çıktı. Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan, Merkez Heyeti Yedek Üyeliği seçiminde delegelerin desteğiyle 2. sıraya seçildi. Bu sonuç, Çorum’un birlik bünyesinde etkinliğini artıran bir temsiliyet olarak değerlendirildi.

ÇORUM ADINA İKİ İSİM

YÖNETİMLERE SEÇİLDİ

Çorum adına bir diğer önemli sonuç ise Yüksek Haysiyet Divanı’nda alındı. Çorum Eczacı Odası’nın önceki dönem başkanı Sönmez Çalışkan da aldığı oylarla Yüksek Haysiyet Divanı Asil Üyeliğine seçildi. Böylece Çorum, Birliğin en üst etik ve denetim organlarından birinde doğrudan söz sahibi oldu.

Kongrede ayrıca Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı’nın diğer asil ve yedek üyeleri de belirlendi. Türkiye’nin farklı illerinden delegelerin yer aldığı bu seçimlerle birlikte Türk Eczacıları Birliği’nde 45. Dönem resmen başlamış oldu.

Çorum, biri Merkez Heyeti yedek, biri Yüksek Haysiyet Divanı asil olmak üzere iki üst düzey temsil kazanarak kongrenin dikkat çeken odalarından biri haline geldi.

Elde edilen bu sonuçların, Çorum Eczacı Odası’nın yıllara dayanan birikimini, mesleki kültürünü ve örgütlü yapısını geleceğe taşıma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi. Oda yönetimi, verilen bu görevlerin yalnızca bir temsil sorumluluğu değil, aynı zamanda Türk Eczacıları Birliği’nin geleceğine dair güçlü bir irade beyanı olduğunu vurguladı.

Çorum Eczacı Odası, geçmiş dönem başkanlarından yöneticilere kadar emeği bulunan tüm meslektaşlarının oluşturduğu güçlü mirasın üzerine koyarak; mesleğin sorunlarına çözüm üretme, eczacının sesini duyurma, örgütsel yapıyı güçlendirme ve halk sağlığına katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Oda, yeni dönemde Türk Eczacıları Birliği çatısı altında daha etkin, görünür ve güçlü bir temsil için tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını kamuoyuyla paylaştı.

Muhabir: SELDA FINDIK