Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Çağlar, sınıfların yalnızca dört duvar ve bir tahtadan ibaret olmadığını, içinde onlarca farklı hikâyeyi ve umudu barındırdığını ifade etti.

Şehrin her sabah çalan okul zillerinin Çorum’un kalp atışları olduğuna dikkat çeken Cemil Çağlar, “O kalbin ritmini tutanlar, ders zilini bir başlangıç duası gibi gören kıymetli öğretmenlerimizdir.” dedi.

Öğretmenliğin fedakârlık ve sabır isteyen bir meslek olduğunu belirten Çağlar, kimi zaman bir öğrencinin koridorda yankılanan sesi, kimi zaman bir sokakta elinden tutulan bir çocuk, kimi zaman da “İyi ki varsınız hocam” diyen mahcup bir bakışın tüm yorgunluğu unutturduğunu söyledi.

Çağlar, öğretmenleri, “Çorum’un geleceğini inşa eden görünmez kahramanlar” olarak nitelendirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözünü de hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını; öğrencilerin gönlüne vatan, millet ve insan sevgisini işleyerek onları iyi birer vatandaş olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Çorum’un eğitim seviyesini daha yukarıya taşımak için gösterilen özverili çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Cemil Çağlar, tüm öğretmenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Görevlerinin başında olan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, her birini saygıyla selamlıyorum.”

Cemil Çağlar, mesajının sonunda öğrencilerin hayatına dokunan, şehrin geleceğini ilim ve irfanla şekillendiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “İyi ki öğretmeniz.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR