Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin Türkiye’nin istikbalini inşa eden en değerli rehberler olduğunu vurguladı.

Öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğun kutsal, verilen emeğin ise paha biçilemez nitelikte olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Çıplak, öğretmenlerin güçlü yarınların teminatı olduğunu söyledi.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de verilen “Başöğretmen” unvanına dikkat çeken Mehmet İhsan Çıplak, Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünün öğretmenlerin ülkenin geleceğindeki kritik rolünü açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

MHP İl Başkanı Çıplak, öğretmenlerin fedakarlığına atıf yaparak şu ifadeleri dile getirdi: “Öğretmenler; bilgi, sabır, sevgi ve özveriyle geleceğimizi şekillendiren, evlatlarımızı hayata hazırlayan, onlara değer kazandıran, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmelerinde büyük pay sahibi olan kahramanlardır. Öğretmenlerimizin emekleri, fedakârlıkları ve gayretleri, güçlü yarınlarımızın en sağlam teminatıdır.

Milletimizin istikbalini inşa eden öğretmenlerimizin taşıdığı sorumluluk kutsal, ortaya koyduğu çaba ise paha biçilemezdir. Yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor, minnet ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi