Türkiye'de emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden çok sayıda kişi var. Özellikle en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL alanlar, geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam ediyor. Böylece hem emekli maaşı hem de çalışan maaşı alarak geçimini sürdürmeye çalışıyor.

SGK mevzuatındaki değişiklikle hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi sona eriyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ilk işe giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olanlar, emekliliğe hak kazandıktan sonra bir tercih yapmak zorunda olacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENİN EMEKLİ AYLIĞI KESİLECEK

Bu durumdaki kişiler emeklilik dilekçesi vermeleri halinde çalışamayacak. Çalışmaya devam edenlerin emekli aylıkları kesilecek.

SGK'nın mevzuatında şu ifadeler yer alıyor: "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."