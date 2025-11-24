Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen 23’üncü Halk Günü programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Kaya ve Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun da katıldı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, iletilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerini değerlendirdi.

Halk günü buluşmalarının devam edeceğini belirten Mehmet Tahtasız, vatandaşların gündelik sorunlarına ulaşılabilir şekilde çözüm üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi