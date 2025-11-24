Yıllardır başarı ile görevini sürdüren Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök’ün tekrar aday olmadığı ve tek liste halinde yapılan genel kurulda Ahmet Kuyucu Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Kemal Kazak ile Orhan Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. Genel kurulda, hem sendikanın önceki dönem çalışmaları değerlendirildi hem de yeni döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı. Gündem maddelerinin okunmasının ardından ise seçime geçildi. Mehmet Fatih Gök’ün tekrar aday olmadığı seçimde Ahmet Kuyucu sendikanın yeni şube başkanlığına seçildi.

Ahmet Kuyucu’nun yönetiminde şu isimler yer aldı: “Adil Bolat, Mehmet Kol, Dursun Uğral, Murat Damar, Muhammed Yasir Karakuş, Fatih Ulunç.”

Denetleme Kurulu’nda Selim Zakin, Dursun Kara ve Furkan Öztürk yer alırken, Disiplin Kurulu üyeliğine ise Samet Bolat, Emrah Çınar ve Arif Uzunca seçildi. Kongrede üst kurul delegeleri ise Ahmet Kuyucu ile Mehmet Fatih Gök oldu.

Şube başkanlığı devreden Mehmet Fatih Gök, yaptığı konuşmada yaptığı hizmetlere değinerek yeni yönetime başarı diledi. Gök, “Görev süremiz boyunca sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu korumak için mücadele ettik. Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandığım Ahmet Kuyucu ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Şube Başkanı Ahmet Kuyucu ise yaptığı teşekkür konuşmasında, sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için güçlü bir sendikal duruş sergileyeceklerini vurguladı. Kuyucu, “Bizlere verilen güvene layık olmak için çalışacağız. Çorum’da sağlık çalışanlarının sesi, Türkiye genelinde ise güçlü bir teşkilatın temsilcisi olacağız” dedi.

