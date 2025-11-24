Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz, öğretmenlerin cehaletle mücadelenin en güçlü taşıyıcısı olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal koşullarına dikkat çekerek, “Türkiye’nin aydınlık geleceğini kuracak olan öğretmenlerimiz hak ettikleri itibara yeniden kavuşmalıdır” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Dinçer Solmaz, öğretmenliğin, insan ruhuna dokunan, geleceğe şekil veren ve toplumu ileriye taşıyan en kutsal mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

Solmaz, öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu onurlu görevi yapan öğretmenler, cehaletle savaşın en keskin kılıcıdır” şeklinde açıklamada bulundu. Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünü hatırlatan Dinçer Solmaz, toplumun kalkınmasının kaliteli eğitim ve yetişmiş insan gücünden geçtiğini kaydetti.

Öğretmenlerin karşı karşıya oldukları sorunlardan dolayı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu yıl da buruk bir şekilde kutlanacağını belirten CHP İl Başkanı Solmaz, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ülkemize, toplumumuza ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışan ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimiz, bu kutsal görevi yerine getirirken birçok soruna da göğüs germek zorunda kalmaktadırlar” ifadesini kullandı.

CHP iktidarında hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında kalmayacağının altını çizen Solmaz, “Hiçbir öğretmen kariyer sınavına girmek zorunda kalmayacak. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı yapılmayacak. Ataması yapılmayan öğretmen kalmayacak. Hiçbir öğretmen diplomasını asıp başka bir işte çalışmayacak. Öğretmenlerimiz geçinmek için ek iş yapmayacak” diye konuştu.

CHP iktidarında okulların pırıl pırıl olduğu, öğretmenler arasında hiçbir ayrımın yapılmadığı, öğretmen açığının kapatıldığı, taşımalı eğitime son verildiği, köy okullarının yeniden açıldığı ve öğretmenlerin gerçek anlamda emeğinin karşılığını aldığı bir düzeni kuracaklarını bildiren Solmaz, “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR