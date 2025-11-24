Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş ve yönetimi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyarette Karakuş, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Aşgın da uygun görülen her çalışmaya belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Birlik Başkanı Karakuş, Belediye Başkanı Aşgın’a misafirperverliği için teşekkür ederken, ziyarete, Bal Üreticileri Birliği üyeleri Ömer Arslan, Erdal Odabaş, Mehmet Kahriman ve Orhan Çelikcan da katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK