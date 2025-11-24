Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde, sevgi ve özveriyle insan yetiştirme sanatı olduğunu vurgulayarak tüm öğretmenlere şükranlarını iletti.

Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kaya, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözünü hatırlatarak, “Bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli güç öğretmenlerimizdir” dedi.

Geleceğin teminatı olan çocukları fedakarlık, sabır ve büyük sorumluluk duygusuyla yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Milletvekili Kaya, öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde sevgi, şefkat ve inançla yürütülen kutsal bir görev olduğunu ifade etti.

“Tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” diyen Oğuzhan Kaya, “Bu kutsal görevi zor şartlar altında dahi büyük bir özveriyle sürdüren tüm eğitim neferlerimizi saygıyla selamlıyorum. Ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görev başındaki öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı diliyorum” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi