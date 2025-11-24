Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin toplumu inşa eden en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Aşgın mesajında geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında öğretmenlerimizin yetiştireceği nesillerin rol alacağının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz; bilgisiyle, birikimiyle, sabrı ve fedakârlığıyla yarınlarımızı şekillendiren en kıymetli rehberlerimizdir. Ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan, çocuklarımızı sevgiyle yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Onların emekleri, güçlü ve aydınlık bir geleceğin teminatıdır.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle; “Öğretmenlik dediğimizde aklımıza önce aşk gelir, sevda gelir, fedakârlık gelir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu ülkenin her coğrafyasında, bu ülkenin evlatları için gayret sarf eden, emek harcayan insanlar akla gelir. Onun için öğretmenliğin bir sevda boyutu vardır.”

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmek için büyük bir gayret gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün vesilesiyle şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi