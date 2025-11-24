AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, saldırının hedefindeki AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorumlu şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı görev yaptığı okulda andı.

Şansi ve beraberindeki heyet, Çorumlu Şenay Aybüke Yalçın'ın 2017 yılında terör saldırısıyla şehit edildiği Kozluk ilçesindeki saldırı noktasına karanfil bırakarak dua etti. Anma programının ardından heyet, şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda, Yalçın'ın emekleriyle kurulan müzik sınıfı gezilirken, Şehit Öğretmen Köşesine karanfiller bırakıldı. Ziyaret sırasında bir müzik öğretmeninin Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirmesi duygu dolu anlara sahne oldu.

“HATIRASI GELECEK

NESİLE AKTARILACAK”

Ziyarette konuşan AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın aziz hatırasını yaşatmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirterek şunları söyledi: “2017 yılında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesi nedeniyle buradayız. Amacımız, acıyı yeniden tazelemek değil onun aziz hatırasını gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmaktır. Hamdolsun yeni bir süreç başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhur İttifakının güçlü desteğiyle mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun takibinde önemli bir sürece girdik. Bundan sonra anneler ağlamayacak. Bir daha Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler toprağa düşmeyecek”

Konuşmasında işgalci terör devleti İsrail tarafından Gazze'de şehit edilen öğretmenlere de değinen Şansi, "Bugün bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen Hz. Ali'yi de anarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Saldırının hedefindeki dönemin belediye başkanı, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ise o acı günü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Burada maalesef terörist kurşunlarının hedefi olduk ve o gün Şenay Aybüke öğretmenimizi kaybettik. Her yıl bu tarihte burada kendisini anıyoruz. Türkiye'de artık bir silahsızlanma süreci başlatılmıştır. İnşallah bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, hiçbir güvenlik görevlimiz, hiçbir evladımız şehit olmadan; anneler ağlamadan temelli bir çözüm süreci yaşatılacaktır”

Işık, Şehit Aybüke Yalçın'a bir kez daha rahmet dileyerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Muhabir: İHA AJANS