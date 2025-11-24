Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Uysal, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözüyle öğretmenlere olan inancını her fırsatta dile getirerek, öğretmenlerin bu ülkenin geleceğini aydınlatan en önemli rehberler olduğunu belirttiğini anımsattı.

Veli Uysal, “Bugün bizler, Atatürk’ün bu kutlu mirasını yaşatmak için öğretmenlerimizin emeğini her koşulda desteklemek ve değerini yüceltmekle sorumluyuz. Öğretmenlerimizin, gelecek nesillere çağdaş, özgür ve eşit bir Türkiye’yi inşa etme yolundaki gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Onların özverisi, azmi ve sevgisi ile yarınlarımız daha aydınlık olacaktır” ifadesini kullandı.

Gençlerin bir ülkenin geleceğinin temelini oluşturduğunu, bu nedenle onların bilgili, donanımlı bir şekilde geleceğimizi şekillendirmesinin öğretmenlerin elinde olduğunu vurgulayan Uysal, öğretmenlerin ve eğitimin tüm sorunlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Uysal, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verilişinin 97. yılını hatırlatarak öğretmenlerin Türkiye’nin çağdaşlaşma mücadelesindeki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı.

Öğretmenlerin, Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa taşıyan en önemli güç olduğunu ifade eden Uysal, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında en itibarlı meslek grupları arasında yer alan öğretmenlerin bugün ağır ekonomik koşullar altında çalışma zorunluluğuna itildiğini söyledi.

Veli Uysal, “Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi