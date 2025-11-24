Çorumlu gençlerin kurduğu ve tamamen kendi çabalarıyla hayata geçirdikleri kültürel sosyal medya hareketi ÇORGEN ekibi İstanbul’da sokak röportajı yaptı.

“Çorumsal Gençlik” adıyla yola çıkan ekip, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini genç bir bakışla yeniden gündeme taşımaya çalışıyor. Bu kapmanda İstanbul’da gerçekleştirilen sokak röportajları, Çorum kültürüne olan merakı bir kez daha ortaya koydu.

ÇORGEN Medya ekibi, kentin farklı noktalarında yaptığı çekimlerle hem Çorum’un yöresel ağzını hem de meşhur Çorum Gazozu’nu İstanbullularla buluşturdu. Ekip, vatandaşlara Çorum yöresine özgü kelimeler sorarak doğru bilenlere Çorum Gazozu hediye etti.

Avustralya’dan Antalya’ya, farklı şehirlerde yaşayan insanların katılımıyla renklenen röportajlar; şiveleri, yorumları ve beklenmedik yanıtlarıyla dikkat çekti.

İstanbul’un çok kültürlü yapısında Çorum kelimelerine yönelik ilgi, videonun en çok konuşulan kısımlarından biri oldu. ÇORGEN Medya, çalışmanın amacının “Çorum ağzını tanıtmak ve yöresel değerleri daha geniş kitlelere duyurmak” olduğunu ifade etti.

Hazırlanan video, kültürel etkileşimi eğlenceli sokak röportajlarıyla bir araya getirerek kısa sürede sosyal medyada ilgi toplamayı başardı. Ekibin röportajına https://www.instagram.com/reel/DRMvppQjYdw/?igsh=NWFjNWowbDJiNGU= adresinden ulaşılabilecek.

Muhabir: Haber Merkezi