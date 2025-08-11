“Terörsüz Türkiye hedefiyle hemşehrilerimizle gönül gönüle vererek samimi sohbetlerimizi sürdürüyoruz” diyen AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, bu kapsamdaki saha gezilerinin süreceğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar bu kapsamda ilimizdeki şehit aileleri ve gazilere anlamlı bir ziyarette bulunarak yaşanan süreçle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül ile Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker ile görüşen Alar, ziyaretlerde, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparken “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda karşılıklı istişarelerde de bulundu.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler alan Alar, misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için teşekkür etti.

Yakup Alar ayrıca; “Kahramanlarımızın aziz hatıralarına olan saygımızı ve minnettarlığımızı bir kez daha dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerle şehit aileleri ve gazilerin toplumsal hayattaki yeri, hakları ve talepleri de konuşuldu.

Yakup Alar, gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili şu açıklamada bulundu: “Şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmek bizim için büyük bir onurdur. Terörsüz, huzurlu bir Türkiye için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için tüm dernek başkanlarımıza ve kıymetli üyelerine teşekkür ederim.”

Muhabir: Haber Merkezi