İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Bahçelievler İlkokulu okulunu ziyaret ederek inceledi.

Ziyarette Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır devam eden yaz kursu hakkında Çağlar ve Tophan’a bilgi sundu. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılına yönelik planlamalar, hazırlık süreçleri ve yapılacak çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Özçakır, Çağlar ve Tophan’ın ziyaretinin okulları, öğretmenleri ve idarecileri açısından motivasyon kaynağı olduğunu belirterek; “Eğitim öğretime verdikleri değerli katkılar ve destekleri için kendilerine teşekkür eder, bu anlamlı buluşmanın yeni döneme dair çalışma azmimizi artırdığını belirtmek isteriz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK