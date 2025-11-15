Toplantıya, TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehit Emin Güner (MTAL) Proje Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Altıkardeş, Çorum Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Şehit Emin Güner ( MTAL) Proje Okulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ertürk, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Özkınalı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdilli, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv ve Makine Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Furkan Akbulut ile Öğr. Gör. Ercan Demirer ve Şehit Emin Güner (MTAL) Proje Okulu Müdürü Murat Küçükahıskalı ile okulun öğretmenleri katıldı.

Okuldaki toplantıda, kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar, öğrenci gelişimine yönelik akademik destekler ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik olası iş birliği alanları hakkında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca, üniversite ile okul arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerde ortak hareket edilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

HİTÜ yetkilileri, üniversitenin akademik ve teknik birikimi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, Şehit Emin Güner (MTAL) Proje Okulu öğrencilerinin üniversiteyle etkileşim içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Şehit Emin Güner (MTAL) Proje Okulu yönetimi ise eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, öğrenci başarısının artırılması ve üniversite iş birliğinin sağlayacağı katkılar üzerine görüşlerini paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi