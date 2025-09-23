Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Çiğdem Anaokulu öğrencilerine yönelik “Su Verimliliği Seferberliği” eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, öğrencilere suyun hayatımızdaki önemi, su tasarrufu ve bilinçli su kullanımı konularında bilgi verildi. Miniklerin ilgisini çekecek şekilde hazırlanan sunumlar ve interaktif etkinlikler sayesinde çocuklara su kaynaklarının korunmasının gerekliliği anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara erken yaşta su bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür eğitim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK