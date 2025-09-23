Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın başkanlığında, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, AR-GE birimi ve proje koordinatör öğretmenlerinin katılımıyla haftalık eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Çorum genelinde yürütülecek yerel, ulusal ve uluslararası projeler, hedeflenen kazanımlar ve uygulanacak yöntemler üzerinde duruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında çevre bilinci, doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik temalı etkinliklerin eğitim sürecine yansıtılması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Maarif Modeli kapsamında yürütülen Genç AR-GE, TÜBİTAK, Teknofest, Erasmus ve yerel projelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra “Yaşam Becerileri”, “Ailemle Eğitim Yolculuğum”, “Dilimizin Zenginlikleri – Çorum Okuyor”, “Okulumda Bir Ses İki Hareket” projeleri ile Öğretmen Akademileri kapsamında sürdürülen çalışmalar da ele alındı.

Okullardaki iş sağlığı ve güvenliği ile öğrencilerin beslenme sağlığı açısından önemli olan okul kantinlerinin denetimleri ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantının sonunda katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür ederek, tüm öğrenciler ve öğretmenler için sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK