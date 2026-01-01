AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Yeni bir yıla umutla girildiğini ifade eden Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geride bıraktığımız yılda hem ülkemiz hem de Çorum’umuz için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduk. Hemşehrilerimizin desteği ve duasıyla şehrimizin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içinde olduk. 2026 yılının; ülkemize, aziz milletimize ve güzel Çorum’umuza sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Ahlatcı, “Bizi güçlü kılan; aynı sofrada buluşabilmemiz, aynı hedefe yürüyebilmemizdir. İnşallah yeni yılda da hemşehrilerimizle omuz omuza, gönül gönüle Çorum’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha güçlü yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Milletvekili Ahlatcı mesajının sonunda tüm Çorumlu hemşehrilerinin yeni yılını tebrik ederek, “2026 yılının hayırlara vesile olmasını, huzurun, kardeşliğin ve umudun hâkim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, omuz omuza ve gönül gönüle vererek Çorum’umuza ve ülkemize hizmet etmeye, daha güçlü yarınlar için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

