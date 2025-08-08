Çorum Valiliği koordinasyonunda; Belediye, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen program, Çorum Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde yapıldı. Eğitim nikah tarihi almış çiftler başta olmak üzere halka açık olarak gerçekleştirildi.

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şemsi Dayı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Asanoğlu ve Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar da katıldı.

Evlenecek çiftlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde evlilik hayatına adım atmalarını sağlamak amacıyla Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğiticisi Hacer Yılmaz Mantı tarafından “Evlilikte İletişim” konulu bir sunum yapıldı. Katılımcılara sağlıklı iletişimin evlilikteki önemi, sorun çözme yöntemleri ve çiftler arasındaki anlayışın nasıl geliştirileceği gibi başlıklar aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli Uzm. Dr. Ecem Başoğlu Şensoy ve Uzm. Dr. Türkan Sevgin Gümüşkaptan ise, “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar”, “Yenidoğan Taramaları” ve “Aile Planlaması”, “Kan uyuşmazlığı” ve “SMA” konularında katılımcılara bilgi verdi. Uzmanlar, toplum sağlığı açısından bu konuların evlilik öncesi bilinmesinin taşıdığı önemi vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK