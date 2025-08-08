İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere uygulanacak olan TYP kapsamında okullarda toplam 460 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği duyuruldu.

Buna göre programa başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri aralığında alınacak. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 15 Ağustos Cuma günü saat 23.59’a kadar İŞKUR İl Müdürlüğü ALO-170 iletişim hattı üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvurularını yapabileceği de dile getirildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ