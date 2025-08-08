Memur Sen İl Başkanı Okumuş, bazı haber sitelerinde sendikanın yurt dışı gezilerinin gündeme getirilerek tartışmalı konsere bağlantı kurulması ile ilgili açıklama yaptı.

Sendikanın gezileri ile Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal’ın konserle ilgili yaptığı açıklamalarının birleştirilerek paylaşılmasına tepki gösteren Fatih Okumuş; “Öncelikle bilinmesi gereken husus yurt içi ve yurt dışı yapılan tüm gezi faaliyetleri üyelerden gelen taleple yine üyelerin kendi harcamaları ile yapılmaktadır. Kurumsal bir ödeme söz konusu değildir. Çorum'da faaliyet gösteren bir çok sendika, üyeleri ile bu tür gezileri aynı şekilde organize etmektedir. İlgili haberlere yorum yapan bir çok kişinin eşi, dostu, akrabası da bu gezilere kendi imkanları ile katılmaktadır” dedi.

İsmail Şanal’ın açıklamasında düzenlenen konserin zaman ve masraf hususlarının eleştirildiğini ve bu dönemde yapılmasının doğru olmadığının ifade edildiğini belirten Okumuş, Belediye’nin de konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdiğini hatırlattı.

“Konser düzenlensin” demenin hak olduğu gibi buna karşı çıkarak eleştirmenin de hak olduğunu belirten Fatih Okumuş yaptığı yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Herkes gibi, sivil toplum kuruluşları da düşüncesini paylaşır ve tepkisini gösterir. Kaldı ki konser ile ilgili eleştiri ‘Çorum'da hiç konser düzenlenmesin’ değil ‘Bu dönemde daha hassas olmalıyız’ şeklindedir. Ancak yapılan bu eleştiriyi farklı mecralara çekmek, kamu çalışanlarını hedef göstermek ve merkezine Memur-Sen'i hedef almak tam anlamıyla aymazlıktır.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Değerler sendikacılığı şiarıyla toplumsal olaylara sessiz kalmayan ve her platformda dile getiren Memur-Sen olarak bizler, yaşanan ve yaşanması ihtimal gündemler üzerine eleştirilerimizi ve takdirlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer doğru, tarafsız ve dürüst olunacaksa, Memur-Sen'in kuruluşundan bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı yardım faaliyetlerini, doğal afetlerde aldığı sorumlulukları ve toplumsal olaylarda gösterdiği örnek davranışları da yayınlamalarını bekliyoruz. Konu ile ilgili yapılan haberler ve hakaret içeren yorumlar hakkında yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”